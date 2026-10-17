Josh Hutcherson se suma a DC

El universo de las adaptaciones de cómics suma un importante fichaje con la incorporación del actor Josh Hutcherson para interpretar a Mr. Miracle (Señor Milagro) en un nuevo proyecto audiovisual.

Creado por la leyenda del cómic Jack Kirby en abril de 1971 dentro de la saga del Cuarto Mundo, el personaje representa una de las figuras más fascinantes y complejas del catálogo de DC Comics.

Descripción

De acuerdo con el sitio oficial de la editorial, esta entidad cósmica combina el heroísmo clásico con un trasfondo mitológico y la maestría del escapismo, consolidándose como un pilar fundamental dentro de las historias intergalácticas de la franquicia.

Según los archivos del portal especializado de DC Comics, el personaje más representativo bajo la identidad de Mr. Miracle es Scott Free, una entidad perteneciente a la raza de los Nuevos Dioses. Scott es hijo biológico de Highfather (Padre Celestial), el líder del pacífico planeta Nueva Génesis. Como parte de un pacto de paz para detener una guerra desastrosa, fue entregado cuando era un bebé al tirano Darkseid, gobernante del planeta Apokolips (quien a su vez entregó a su hijo Orión).

Crecido en los brutales orfanatos bajo el mando de la Abuelita Bondad (Granny Goodness), el joven sufrió constantes torturas. Dichas adversidades lo llevaron a desarrollar una habilidad inigualable para escapar de cualquier trampa o prisión, convirtiéndose en el mejor escapista del universo.

Tras lograr huir hacia la Tierra, adoptó un perfil como artista del espectáculo y se integró a grupos emblemáticos como la Liga de la Justicia. En su travesía lo acompaña su esposa Big Barda (Gran Barda), una poderosa guerrera y exlíder de las Furias de Apokolips que también desertó para luchar por la justicia.

De acuerdo con la información histórica recopilada por portales especializados en literatura gráfica, Scott Free no es el único individuo en portar este manto.

Sin mayores noticias

Por el momento, DC Studios no ha anunciado una fecha oficial de estreno para la serie animada de Mr. Miracle. El proyecto acaba de ser confirmado de manera oficial por Peter Safran (co-CEO de DC Studios), revelando detalles del elenco principal —con Josh Hutcherson como la voz de Scott Free/Mr. Miracle y Mackenzie Davis como Big Barda— y confirmando que Tom King escribió los 8 episodios que componen la temporada.

Al encontrarse en etapas de desarrollo y producción de animación, se proyecta que la serie podría llegar a las pantallas hacia finales de 2027 o durante 2028.