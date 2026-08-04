Jóvenes creadores reunidos en Morelos

El Encuentro de Jóvenes Creadores Morelos 2026 ha cambiado la vida de todas las personas que participamos en él, afirmó el director general del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Sistema Creación) de la Secretaría de Cultura federal, José Luis Paredes Pacho, al dar por clausurados los trabajos de la reunión organizada de manera conjunta con la Secretaría de Cultura de Morelos y efectuada el 31 de julio y el 1 de agosto en el Centro Morelense de las Artes y el Jardín Borda de Cuernavaca.

“Fue realmente emocionante escucharles a todas y todos en ese diálogo con su tutoras y tutores, gente de mayor trayectoria, quienes también aprendieron mucho de ustedes; de sus proyectos y experiencias, tanto en las mesas de trabajo como en las comidas; con sus compañeras y compañeros de habitación. Las tutoras y tutores que pasaron por Jóvenes Creadores recuerdan lo gratificante que son este tipo de vivencias”, refirió el titular del Sistema Creación, quien agradeció a las secretarías de Cultura del gobierno de México y de Morelos, y en especial a las y los beneficiarios y tutores por propiciar y materializar encuentros invaluables con acompañamiento formativo y vivencial.

Asimismo, anunció que el Encuentro Nacional de Creadores 2026, en el que se muestran los resultados de los proyectos de las y los beneficiarios tanto de Jóvenes Creadores como de otras convocatorias nacionales del Sistema Creación, se lleva a cabo del 17 al 23 de noviembre. Por último, resaltó el compromiso de la Secretaría de Cultura federal, a través del Sistema Creación, para fortalecer la descentralización y la movilidad de las y los creadores y de su obra.

Sesiones

Fueron 26 mesas de trabajo —24 de especialidad y dos interdisciplinarias— mismas que resultaron provechosas y enriquecedoras, coincidieron las y los tutores y beneficiarios. Al respecto, Luigi Amara, tutor en la especialidad Ensayo creativo, refirió que uno de los principales objetivos cumplidos de la mesa a su cargo fue que las y los beneficiarios debatieron entre sí, trabajaron los avances de sus proyectos y conocieron la manera en la que sus pares resolvieron formalmente problemas semejantes a los suyos.

José Luis Hurtado, tutor de Composición acústica, electroacústica y/o con medios electrónicos, aseveró que la convivencia presencial les llevó a otras soluciones e ideas. “Un encuentro como este es esencial para el proceso creativo. Revisamos partituras cara a cara. Platicamos con ellas y ellos de cómo ambos tutores de la especialidad en alguna ocasión fuimos Jóvenes Creadores y ahora estamos de este lado de la mesa. Estos encuentros son entrañables y en ellos se hacen amistades para toda la vida, porque no solo recuerdas los proyectos y la música, sino también los diálogos y la interacción fuera del espacio académico. Estas sesiones construyen, crean y las llevas contigo siempre”, aseguró el compositor y pianista.

Las dos mesas de diálogo también fueron provechosas para que las y los participantes conocieran proyectos de diferentes disciplinas. En ambas hubo tanto coincidencias como discrepancias. En «Diálogo en torno a la visión interdisciplinaria”, se abordó este tema desde diversas perspectivas, como la exploración formal, la investigación documental y el aspecto laboral. Las y los jóvenes coincidieron en que prácticas como el ejercicio de diferentes oficios alejados de la creación artística o relacionados con ella solo de manera tangencial resultan de gran ayuda para abordar sus proyectos, vislumbrarlos a partir de otras ópticas e incluso para complementar sus ingresos económicos.

En “Prácticas artísticas y transformación social” se habló sobre la posibilidad de cambio a partir del arte. Algunas y algunos participantes aseguraron que sí puede generarse, mientras que otras y otros matizaron al señalar que puede ser un primer paso al modificar inicialmente la perspectiva de las y los receptores de la obra.

Tras la clausura oficial de los trabajos del Encuentro de Jóvenes Creadores Morelos 2026 por parte del titular del Sistema Creación, se ofreció un concierto en el que convivieron de manera más informal las y los participantes. La rapera tlaxcalteca Prania Esponda, beneficiaria de Jóvenes Creadores, interpretó canciones feministas que fueron celebradas por sus compañeras y compañeros de generación, y Last Jerónimo, beneficiario del Sistema Nacional de Creadores de Arte, ejecutó la jarana y el bajo eléctrico acompañado por capas sónicas de electrónica experimental proveídas por Mezcalibur, en medio de un ambiente relajado y festivo.

Con el Encuentro de Jóvenes Creadores, la Secretaría de Cultura del gobierno de México fortalece el ecosistema creativo del país, al impulsar el intercambio y diálogo entre artistas de diversas generaciones y regiones del país.