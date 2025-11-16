Jóvenes crean mural sobre la muerte

En el Museo del Instituto Casa de las Artesanías Chiapas se encuentra exhibida la exposición gráfica Tlahcuilolli Tzompantli, resultado de la colaboración entre el citado instituto y el bachillerato de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Icach.

La exposición se realizó en el marco de las festividades por el Día de Muertos, sin embargo aún permanece exhibida, por lo que invitan al público en general a conocer la propuesta artística de los jóvenes.

De acuerdo a Tania Mandujano, docente del Icach-Unicach y creadora del texto de sala, expresó que: “Ni los objetos ni las imágenes dicen algo por sí mismos, sin embargo hemos erigido universos enteros que les circundan y emanan de ellos, espacios complejos, múltiples, que dibujan una forma de ver la luz, la noche, el tiempo mismo. En ese campo a veces insondable de las cosas, están las calaveras: signos y símbolos que en su líneas, en sus claroscuros, en sus manchas y en sus vacíos, muestran a la muerte y nuestras ideas sobre ellas, entretejidas con otras nociones como la esperanza, la nostalgia, la ira, el miedo y la existencia”.

Y agrega: “en ese tejido la muerte desaparece, su imagen ya no es una calavera, es un latido, una sonrisa, un sollozo, un suspiro, un espacio se llena a si mismo y por sí mismo, de existencia, un no vacío, una forma de la realidad de rebelarse la muerte que se abre por completamente a su opuesto, ya no lucha contra la vida, es vida”.

La maestra explica que “Tzompantli entonces, no es una metáfora de la muerte, es el tiempo pletórico de huellas e imágenes allanando la superficie de nuestras añoranzas, de nuestras alegrías, de nuestras batallas, de nuestras esperanzas”.

Destaca que este mural “es esa semilla del momento sagrado, un altar erigido por noventa y cuatro manos jóvenes de Chiapas que han tenido sus propios diálogos con la ‘muerte’, una ofrenda para vestir el mañana que somos, el pasado que nos cobija en cada una de nuestras migraciones y el presente que nos hace percibir el aliento de los dioses sahumando el día y la noche con sus rastros de nubes”.