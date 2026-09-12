Jóvenes estarán en encuentro circense

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), participará en la Convención Juvenil de Circo y las Artes 2026, con integrantes del Semillero Creativo de Paz de Circo, en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato.

El encuentro se llevará a cabo del 10 al 13 de septiembre de 2026 en la Carpa Parlache, ubicada en el Centro Poblado Otás del municipio de Campoalegre, en el departamento de Huila, Colombia, y reunirá a jóvenes y artistas para compartir experiencias, conocimientos y propuestas en torno al arte circense.

Acciones de participación

La participación del Semillero comenzará en la inauguración con la presentación de la pieza Esto es México, un espectáculo de telas aéreas, aro y acrobacia en el que sus integrantes llevarán al público por un recorrido lleno de movimiento, música y color a través de algunas historias, símbolos y leyendas que forman parte de la identidad cultural de México. Asimismo, impartirán el taller “Aprender a volar de par en par”, en el que compartirán conocimientos de danza aérea y aparatos circenses con jóvenes y público interesado en estas disciplinas.

Como parte del programa, también asistirán a talleres impartidos por el comité organizador y participarán en un conversatorio sobre circo social y arte circense, donde intercambiarán experiencias, retos y propuestas surgidas de las prácticas artísticas que realizan en sus comunidades. Además, presenciarán las presentaciones de cierre a cargo de compañías colombianas.

Posteriormente, el 15 de septiembre, las y los 10 participantes juveniles que asisten a la Convención, así como su docente José Tomás Rodríguez Doñate, sostendrán una reunión con el Ministerio de Cultura, en Bogotá, donde presentarán el trabajo desarrollado por el Semillero, así como su incidencia comunitaria en Santa Cruz de Juventino Rosas.

El encuentro busca dar a conocer el modelo de los Semilleros Creativos de Paz —grupos de creación colectiva dirigidos a infancias y juventudes— con el objetivo de abrir posibilidades para futuras colaboraciones e intercambios culturales.

Esta experiencia permitirá que las y los jóvenes fortalezcan sus procesos formativos, amplíen sus herramientas y establezcan vínculos con agrupaciones de otros países, además de proyectar internacionalmente el trabajo cultural y artístico que la DGVC impulsa en todo el país, como el que se desarrolla en Guanajuato