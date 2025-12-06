Jóvenes exploran el mundo literario

Desde el Museo del Café de Chiapas, alumnos de diversos planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) presentaron creaciones literarias de su autoría que conforman el libro Lo mágico de escribir.

En esta obra, estudiantes plasmaron sus inquietudes y pensamientos por medio de la palabra escrita, como resultado de un taller que impartieron trabajadores del teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez.

La actividad se llevó a cabo en diversos planteles del subsistema educativo en el estado de Chiapas, entre estos el 01 de San Fernando, el 02 de Ángel Albino Corzo, el 14 de Jesús María Garza, el 20 de San Cristóbal, el 40 de Las Águilas y el 46 de América Libre.

Educación que inspira

Durante la presentación detallaron que este taller tuvo diversos objetivos, como fomentar la lectura de escritores mexicanos y chiapanecos, acercar la literatura y la creación literaria a los jóvenes y conocer el objeto verbal de manera lúdica.

En tanto, el director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, destacó que esta obra impulsa el desarrollo socioemocional, el pensamiento crítico y la expresión artística de la comunidad educativa.

Por su parte, Raúl Francisco Juárez Pérez, en representación de Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (destacaron), reconoció el compromiso del Colegio para abrir espacios en los que la literatura fortalece la identidad y la creatividad.

También detallaron que el libro refleja la realidad de una sociedad ávida de saberes y de ser la cabeza del mundo con sus propios textos, agregaron que durante el taller se interiorizaron emociones, sueños y el gusto por la lectura y la escritura, que son requisitos indispensables para escribir poesía o cuento.

Asimismo, indicaron que en el Coneculta encontraron los mejores aliados, ya que les brindaron todas las facilidades para hacer posible este sueño. Finalmente, resaltaron que con esa actividad el Cecytech reafirma su apuesta por una educación integral que inspira y desarrolla la imaginación.