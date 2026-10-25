Joy habla de su relación con Jesse

La interacción de Jesse y Joy Huerta durante sus últimas presentaciones juntos, tras el anuncio de su separación musical, ha generado comentarios entre sus seguidores, quienes han señalado cierta incomodidad entre los hermanos sobre el escenario. Ahora, Joy habló sobre la relación que mantiene actualmente con el músico, luego de que él decidiera dejar el dúo que ambos integraron durante más de una década.

Los intérpretes ofrecieron un concierto en el Auditorio Nacional como parte del Despecho Tour. Antes de subir al escenario, Joy habló con la prensa sobre las especulaciones en torno a la decisión de Jesse.

La cantante reconoció que actualmente existe un distanciamiento entre ambos y explicó que atraviesan procesos distintos: “Obviamente hay ahorita muchos procesos que estamos viviendo, ha habido muy poca comunicación, tenemos cada quien que vive nuestro proceso, hay muchísimos cambios, hay mucho trabajo de por medio porque no estaba esto planeado”.

Presunta culpable

Semanas atrás, Mónica León, esposa de Jesse, fue señalada en redes sociales como una posible influencia en la ruptura musical de los hermanos. Algunas de sus publicaciones en redes sociales fueron interpretadas como indirectas hacia Joy, e incluso surgieron versiones que la señalaron como la manzana de la discordia entre ambos. Más tarde, Mónica desmintió estas versiones.

Al ser cuestionada sobre el tema, Joy mencionó que Mónica era responsable de sus propias palabras y expresó sus buenos deseos hacia ella y su familia: “Yo le deseo todo el bien. Yo la amo, a mi familia la amo, les deseo lo mejor. Yo no puedo hablar por ellos”.

Joy también explicó que su hermano tomó una decisión unilateral, aunque dijo respetarla. La cantante reiteró que se enteró apenas 20 minutos antes de que se hiciera público que Jesse dejaría el dueto. “Con la frente en alto decidí continuar, no es una decisión fácil, pero la verdad es que estoy orgullosa de poder decir, si él toma la decisión de bajar, si yo puedo tomar la decisión de seguir”, expresó.

Sobre Jesse & Supernovas, el proyecto musical que el cantante anunció pocos días después de darse a conocer su salida del dúo, Joy explicó que la idea no era desconocida por ellos y que estaba previsto que Jesse trabajara en esa propuesta a la par de sus compromisos con Jesse & Joy. “Él no nos había dado fechas, nosotros no teníamos fecha de cuándo él iba a continuar”, explicó.