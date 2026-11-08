Joy logra primer sold out individual

La decisión de Joy Huerta de continuar en solitario con el proyecto musical Jesse & Joy, que formó junto a su hermano hace más de 19 años, ha tenido una respuesta muy positiva por parte de sus seguidores. Este jueves 5 de noviembre, la cantante anunció que agotó las entradas para uno de sus próximos conciertos en la Ciudad de México.

La intérprete de “La de la mala suerte” ofrecerá el espectáculo navideño “Jesse & Joy ¿Con quién se queda el reno?”, el siguiente mes, en el Auditorio Nacional. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, compartió la noticia visiblemente emocionada. “Quería agradecerles personalmente porque ha sido tan hermoso sentir todo su amor y todo su apoyo. Me acaban de decir que la fecha del 6 de diciembre hizo ‘sold out’ y no saben lo bonito que siento en mi corazón”, expresó.

Seguirá en los escenarios

La cantante también adelantó que hay música para mucho tiempo y confirmó que anunciarán nuevas presentaciones en Estados Unidos a partir del próximo año. Las entradas para esos conciertos saldrán a la venta este viernes.

Asimismo, mencionó que se sumarán 13 fechas más y otras presentaciones en México como parte del tour El Amor de México. “No hay palabras suficientes para agradecerles tanto cariño”, añadió Joy, quien dijo sentirse ansiosa, emocionada y feliz por esta etapa que comienza.

El espectáculo navideño también llegará a la Arena Monterrey el 11 de diciembre y a la Arena Guadalajara el día 12 del mismo mes.

¿Qué pasó con Jesse Huerta?

Jesse dejará de formar parte del dúo oficialmente a finales de noviembre, luego de anunciar semanas atrás en sus redes sociales que había tomado la decisión de alejarse para cuidar su salud mental y pasar más tiempo con su familia.

El anuncio generó críticas entre algunos seguidores, debido a que, al mismo tiempo, presentó su proyecto individual Jesse and The Supernovas. La noticia fue cuestionada por los fans que consideraron contradictorio los motivos de su salida.

Por su parte, Joy habló sobre el distanciamiento con su hermano durante un encuentro con la prensa hace un mes. La cantante explicó que ambos atraviesan procesos distintos, aunque expresó sus buenos deseos para los proyectos personales de Jesse.