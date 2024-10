Joyas de Marruecos deslumbrarán a Qatar

En el Museo de Arte Islámico (MIA, por sus siglas en inglés), en Doha, Qatar, se inaugurará este invierno “Splendours of the Atlas: A Voyage Through Morocco’s Heritage”, una muestra que mostrará joyas de la cultura marroquí y que se lleva a cabo en el marco del año cultural Qatar-Marruecos 2024.

“Quería que evocara la esencia de Marruecos, que son sus paisajes. Todo el concepto de la exposición es llevar al público a un viaje a través del país y sus piezas históricas, arte contemporáneo y fotografía”, explica Mounia Chekhab-Abudaya, curadora de la muestra y curadora senior del departamento del Norte de África e Iberia del MIA.

La exposición tendrá 200 piezas en exhibición, entre las que hay manuscritos, instrumentos, joyería y más. El 70% de la exhibición son objetos que se mostrarán por primera vez al público. Destacan dos vigas de madera de ocho metros de largo, que eran de edificios persas que datan entre el siglo XI y XIII. Se trata de una de las últimas adquisiciones del museo. “Estas vigas fueron adquiridas por separado en un periodo de 10 años sin saber que pertenecían la una a la otra. Me di cuenta que se armaban como dos piezas de rompecabezas, nos llevó dos horas tratar de unirlas. Se encontraron en el museo y ahora, por primera vez, se exhibirán juntas”, dice la curadora.

También se presentarán 60 joyas antiguas que fueron adquiridas por Qatar Museums. La selección busca dar una idea de la producción joyera de Marruecos. “Aquí está el factor wow de la exposición, se encontrará casi hasta el final de la muestra y es en un cuarto grande. Quería que las personas realmente se deslumbraran”, detalla Mounia Chekhab-Abudaya.

En lo que respecta a las fotografías, bajo la idea de que el visitante haga un viaje, la curadora indica que se tratan de imágenes de las zonas urbanas y montañosas de Marruecos, realizadas por Bruno Barbey, Irving Penn, Lalla Essaydi, Mous Lamrabat y Mounir Raji. “En la primera parte de la exposición quería que el visitante conociera los paisajes, su gente y su vida cotidiana”, agrega la curadora.

En otras secciones de la exposición se abordará la historia del país hasta el presente; sus ciudades clave, como Fez y Marrakech; la producción científica que tuvo Marruecos y que fue clave en la historia islámica, su música y sus artesanías. “Marruecos es de los pocos países que hoy en día tienen tan vivas sus artesanías, ya sea en madera, cerámica, tela, piel, bordador, joyas. Hasta hoy, son maestros en estas técnicas que son muy relevantes”, afirma la curadora.

La muestra presentará obras de arte contemporáneo comisionadas por el museo al artista y diseñador de moda Noureddine Amir. “Queríamos conectar el pasado con el presente y mostrar cómo todas estas secciones que recorrió el visitante, aún inspiran hoy en día en un nivel estético”, dice la curadora. La exposición inaugurará el 2 de noviembre y estará hasta marzo.