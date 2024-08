Juan Caly presenta Antes de que acabe el verano

Juan Caly es un cantante, productor y compositor orgullosamente chiapaneco, con una importante trayectoria en poco tiempo. Cuenta con varios sencillos que se han posicionado en los charts nacionales e internacionales, espectaculares colaboraciones y tres discos de estudio que ha sido del agrado de sus oyentes

Después de cocinar y preparar este proyecto, hoy ve a la luz el material titulado Antes de que acabe el verano. Este nuevo trabajo incluye diez temas inéditos entre los que puedes encontrar canciones con base en el urbano y el pop, integrando géneros como reggae, pop latino, balada, rock y hasta elementos de la música regional. El arte del álbum fue realizado por el diseñador Sergio Nango; la mezcla y masterización corrieron a cargo del estudio El Cuartito Feo, y ya cuenta con más de 180 mil reproducciones en Spotify.

Además, para esta aventura Juan Caly cuenta con la colaboración de Constantino (productor chiapaneco) en la creación del beat de la primera canción, llamada “Suavecito”. Y en el segundo, “Mami que”, se integra la cantante chiapaneca Abril Ruiz, quien hace su debut en la industria musical con este tema que fue coescrito por los dos artistas y que sin duda emocionará a más de uno.

En entrevista para Cuarto Poder, el cantautor detalló cuál fue su inspiración para la creación de este material: “El disco está inspirado en mi época del año favorita, la cual es el verano. Siento que en el verano suceden muchas cosas, hay mucho tiempo para pasar con amigos, con la familia, relaciones, tanto amor como desamor, y siempre me quedan muchas cosas por decir antes de que acabe el verano. En este disco cuento muchas de las historias que he vivido, así como muchas historias que creo que las personas se pueden identificar. Me causa mucha melancolía recordar cada verano de mi vida y siento que este disco representa muy bien para mí ese sentimiento”.

Como recuerdo de su infancia, aparte de estar en todas las plataformas digitales, el cantante ofrece una edición en físico del álbum con una portada que nos hace rememorar los discos de vinilo y que se puede adquirir por medio de sus redes sociales, puesto que se hicieron pocas copias.

Sin duda, con una fusión innovadora de ritmos y letras, y una producción impecable, Juan Caly nos ofrece un viaje musical que es un soplo para nuestra alma, pues nos evoca lindos momentos como un viaje en carretera, las tardes familiares o los encuentros con los amigos en la playa.

Para deleite de sus seguidores, el artista estará presentando en vivo todos los temas de este nuevo material, así como sus grandes éxitos, y no lo hará solo, pues lo acompañará su hermana Alecy, con la que hace el dueto para la canción “La noche”, así como su amigo y colaborador Charlie Yescas y, desde luego, Abril Ruiz.

Todos ellos tienen una cita el próximo miércoles 4 de septiembre, en punto de las 8 de la noche, ya que interpretarán los temas en vivo. Para que puedas estar presente en esta velada solo tienes que acceder a sus redes sociales y pedir tu boleto, que tiene un módico costo de 100 pesos. No te pierdas una noche repleta de talento y un excelente ambiente.