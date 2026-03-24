Juan Coronel Rivera dona su acervo

Juan Rafael Coronel Rivera, nieto del pintor Diego Rivera, anunció que dona su colección privada al Museo Anahuacalli (sur de la Ciudad de México). Se tratan de 157 mil 300 piezas entre las que hay cerámica, objetos de madera, textiles, objetos de madera, gráfica, fotografía y biblioteca especializada.

Para el escritor e historiador de arte, quien dice haber heredado el gusto por coleccionar por parte de Diego Rivera, el ceder su colección a este espacio no fue planeado porque “nunca fui muy cercano al museo ni fui parte del fideicomiso”, pero dice que “esto era el destino”. “La colección siempre fue con el afán de que estuviera en un museo. Nunca pensé que fuera a ser aquí”.

En conferencia de prensa, Coronel Rivera mostró el folder donde está el acuerdo de donación ya notariado y afirmó que al igual que el fideicomiso que hizo Rivera con el Banco de México, su donación “ya es un hecho” y es de “carácter irrevocable”.

Esta semana, el recinto recibirá el primer cargamento y así será durante las próximas fechas. Ante la pregunta de cuándo es el límite para trasladar toda la colección, Rivera Coronel dijo que se espera concluir este año, pero que hay flexibilidad. En la donación no entra arte plástico de la autoría de Rivera o Frida Kahlo, aclaró Coronel Rivera a la prensa.

Por su parte, Perla Labarthe, directora de la Casa Azul de Frida Kahlo, indicó que, si bien las piezas serán resguardadas en el Anahuacalli, la donación beneficiará a los dos museos que son parte del fideicomiso. “Contamos con el equipo para adquirir esta responsabilidad”, agregó Teresa Moya, directora del Anahuacalli.

Un nuevo capítulo para el Anahuacalli

Esta donación de Juan Rafael Coronel Rivera también dará pie a que se continúe el proyecto de la Ciudad de las Artes que imaginó Diego Rivera en ese terreno y que desde hace unos años ya se había comenzado con la colaboración del arquitecto Mauricio Rocha.

“Es un nuevo capítulo en la historia del museo y del fideicomiso”, afirmó Moya, quien dijo que la donación de esta colección abre nuevas posibilidades de investigación, así como continuar con la visión de que el Anahuacalli sea “un centro de conocimiento”, como lo visualizó Rivera.

Rocha describió a la Ciudad de las Artes como “una ciudadela que va creciendo”, pero que convive con la reserva ecológica del Pedregal.