Juan Daniel García Treviño lo dice con desenfado: “Si alguien me busca, chingón, si no, pues también estoy chido como estoy”. A sus 23 años, este regiomontano que saltó mediáticamente por su protagónico en la película Ya no estoy aquí (2019) y que fue una cinta alabada por los oscareados directores de cine Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, aún no se cree todo lo que ha pasado con su vida.

Este mismo año ayudó a que el drama Adolfo, que también estelariza, ganara en la Berlinale, uno de los tres festivales de cine más importantes del año, y acudió a otro, Cannes, para presentar Perdidos en la noche, un drama dirigido por Amat Escalante, que también fue proyectado en Morelia y que se estrena en cines el 14 de diciembre.