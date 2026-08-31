Juan Gabriel, el más homenajeado

Qué divino amor es el que los seguidores de Alberto Aguilera Valadez le han profesado en la última década. Han pasado 10 años desde que Juan Gabriel dejó este plano y ese mismo tiempo ha sido aprovechado por diversas marcas que han hecho rentable esa ausencia para lanzar una serie de productos que atinadamente han potenciado la imagen del cantautor michoacano y han saciado la sed de los fanáticos por sentir más cerca de su ídolo.

Juan Gabriel está ausente, pero solo de los escenarios, pues a través de diversas mercancías y de su música, principalmente, se mantiene vivo, la gente siente hacia él un “Amor eterno” que se refrenda en cada escucha y en cada adquisición de algún producto, fotografía o disco, lo que ha generado, además, que ya sea conocido por las generaciones más jóvenes. Juanga es ya herencia de padres a hijos.

En el aire

Como el grande que es Juan Gabriel no puede estar en otra parte que no sea el cielo. Aunque en los inicios de su carrera muchas veces pidió “aventones” tal como lo reflejó en su canción “Denme un ride”, de 1978 (disco Siempre en mi mente), pero con los años se hizo de su propia aeronave llamada El Noa Noa Express, con la que recorría grandes distancias en poco tiempo y en privacidad, como le gustaba.

En 2023, la aerolínea mexicana Viva Aerobús presentó un avión comercial personalizado con el rostro y el nombre del “Divo de Juárez”, se trató de un Airbus A321 pintado de rosa con la imagen de Juan Gabriel. El lanzamiento se hizo a la par del sencillo inédito “México es todo”.

En 2025, un Airbus A320 bautizado como Juan Gabriel Eterno fue puesto en circulación aérea celebrando el lanzamiento del álbum homónimo. En su fuselaje se podían leer el nombre de la aerolínea y la frase “Juan Gabriel Eterno”, en su estabilizador vertical se apreciaba una imagen de Juanga en blanco y negro.

Coleccionable

Como el título de su canción “Canta canta” (del álbum Con tu amor, de 1981), la línea de muñecos coleccionables Funko lanzó en octubre de 2024 una de sus figuras, la 400, inspirada en el afincado en Ciudad Juárez. El muñeco, que trae en la mano derecha un micrófono, listo para cantar, viste un elegante traje de charro con bordados florales en chaqueta y sombrero. Una segunda figura, la 463, fue lanzada en agosto de 2025, esta vez ataviado con un traje morado con flecos dorados, emulando una de las etapas más plenas del cantante.

En correspondencia

“Voy a escribirte una carta” es un tema que Juan Gabriel dio a Angélica María en 1977 para que esta lo cantara con acompañamiento de mariachi. Para recordar esa canción y esa época y para conmemorar la primera década de la muerte de Alberto Aguilera Valadez Correos de México lanzó una edición de 300 mil timbres postales oficiales en homenaje al cantautor.