Juan Gabriel te invita al Zócalo

El ídolo de la música mexicana Juan Gabriel, mejor conocido como el “Divo de Juárez”, se apoderará este sábado 8 del Zócalo capitalino con la proyección del histórico concierto de 1990 en el Palacio de Bellas Artes.

La Ciudad de México se prepara para revivir una de las noches más memorables de la música mexicana, el sábado por la noche el corazón de la capital se llenará de nostalgia, emoción y voces coreando los éxitos del artista, gracias a la proyección especial de su concierto, lo que promete convocar a miles de fans.

La cita es a las 20:00 horas, cuando comenzará la proyección, aunque las autoridades y organizadores recomiendan llegar desde las 18:00 horas para asegurar un buen lugar y facilitar el acceso antes de que la multitud se concentre en la plancha del Zócalo.

Además, como parte del homenaje, los seguidores del cantautor podrán asistir al Pop-Up Shop oficial de Juan Gabriel, que abrirá el mismo día, de 16:00 horas a las 22:00 horas, en @vavavashop.