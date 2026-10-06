Juan García gana el reto de MrBeast

El mexicano Juan García superó el desafío de supervivencia en el supermercado de MrBeast, luego de ganar la admiración y el apoyo de miles de internautas gracias a su carismática personalidad.

Entre decenas de participantes, el mexicano de 56 años se colocó entre los favoritos del reto al demostrar inteligencia y un amplio sentido de supervivencia desde los primeros días de la competencia.

Una de las reglas más importantes para ganar el premio, fue que por cada caloría que fuera desperdiciada, sin importar el alimento, se descontaría un dólar de la suma total del dinero.

Conforme pasaban los días, el ejercicio, las dinámicas para donar insumos, además de las visitas de familiares y deportistas, ayudaron para acabar con la comida del establecimiento.

Fue así que, tras demostrar compañerismo durante el encierro de más de 200 días, superar una lesión en el tobillo, Juan García, junto con Jackson, Rayhon y Eldin lograron superar el desafío de acabar con toda la comida del supermercado y el premio del millón de dólares se dividió entre cada finalista.