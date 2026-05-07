Juan Jesús Varela va tras “el chivo” en el cine

Con dos películas como protagónico, las cuales le han dado un par de nominaciones al premio Ariel, la vida de Juan Jesús Varela es prueba de que ser actor en México no es sinónimo de tener dinero, trabajo y vivir desahogadamente.

El histrión de Sujo y Sin señas particulares, ahora trabaja en el departamento de mantenimiento de una plaza comercial de Guanajuato, esperando que este año se concreten tres proyectos cinematográficos.

El empleo que tiene le ayuda a sostener a su familia, esposa y una pequeña de tres años, quienes lo acompañan a eventos importantes como la entrega del Ariel por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en septiembre pasado. “Mi vida sigue siendo la misma, con momentos de alegría. Pero sigo pensando en seguir en el cine, esa fue el eje trazado para este año, tener estabilidad económica y con que salga para el chivo (dinero para la familia) poder dedicarme por completo al cine”, comenta el actor.

Apoyos

Además de su empleo cuenta con una modalidad de beca que le dan las realizadoras Astrid Rondero y Fernanda Valadez, con quienes ha trabajado en sus largometrajes. Eso le permite pedir permiso en su trabajo para asistir a eventos relacionados con su actividad en cine. “(La beca) Es un compromiso seguir trabajando con ellas e ir a lugares donde se necesite”, indica.

A sus 23 años cuenta por ahora con una tripleta de invitaciones para seguir en el cine. Una de ellas, en etapa de financiamiento, es Muertos de hambre en dos partes. La historia se contaría entre Ciudad Juárez y Texas. “Habla un poco sobre cómo era antes Ciudad Juárez y cómo se vive en la frontera. No es de época, es más actual, pero se ve esto del pasado”, comenta brevemente.

Antes de iniciar su labor como parte del equipo de mantenimiento en la plaza comercial, Juan Jesús trabajaba con su papá, plomero de profesión.