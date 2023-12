Juan Osorio se lanza contra Karol Sevilla

Cuando Emilio Osorio estaba en el reality La casa de los famosos, su padre, Juan Osorio fue cuestionado sobre la relación sentimental que tenía su hijo con la cantante Karol Sevilla, en aquel momento habló maravillas de ella y detalló cómo se dio la relación entre ellos, sin embargo, tras el truene de la pareja, el productor reconoce que es ahora cuando su hijo sí se ve feliz.

Juan Osorio siempre mostró respeto por la relación que mantenía su hijo con la famosa, aunque ella casi no hizo alarde del romance, Emilio gritó su amor por ella a los cuatro vientos, sin embargo, al parecer, al salir del reality la relación no prosperó y llegó a su fin, y hace poco, Emilio presumió a su nuevo amor con Leslie Gallardo, exparticipante de Acapulco Shore.

Karol Sevilla se dijo felizmente soltera y ya hasta la relacionan sentimentalmente con el cantante Mario Bautista, y aunque ambos han negado el romance, admitieron que están conviviendo de cerca como amigos, fueron captados en el concierto de RBD, y en la alfombra roja de un evento de una plataforma musical.

A su paso por el evento, Sevilla fue muy clara al decir que no hablaría mal de su ex ni de su familia, a pesar de que la cuestionaron sobre supuestas indirectas que le habría mandado Romina Marcos, su excuñada; eso sí, Karol reconoció que ellos la tachan como “la mala del cuento”, pero dijo no estar preocupada por ello.

Juan Osorio habla de Karol Sevilla, ex de su hijo Emilio

Así como Juan Osorio fue el responsable de que Emilio y Karol se conocieran y grabaran una canción juntos, ahora, a la distancia, reconoce que antes, cuando su hijo estaba con Sevilla, no se veía tan contento como ahora con Leslie, por lo que se siente muy feliz. “Lo que me da gusto es que está con una persona que ahora sí lo acompaña, lo apoya, sale con él, entonces me da mucho gusto, por mí, antes lo veía de repente muy triste en la casa, y no me gustaba, pero no me podía meter, pero ahora qué bueno que está probando”, expresó.

El productor reiteró que estaba seguro de que su hijo tendría que vivir lo doloroso del amor, pero está muy satisfecho que con su nueva pareja las cosas hayan cambiado. “Lo dije siempre, un joven de 20 años se va a enamorar y va a tener frentazos como todos los hemos vivido”, comentó. “¿Lo dices por Karol Sevilla?”, lo cuestionaron. A lo que respondió: “Sí claro, por supuesto, por quién más”.

Finalmente, Juan Osorio afirmó que a Leslie Gallardo le da el visto bueno, “está aprobada”; Emilio no ha dejado de mostrar en redes lo enamorado que está de su novia, ha compartido momentos románticos con ella, algo que no hacía cuando aún era pareja de Karol Sevilla.