Juan Villoro se lleva el Premio Carlos Fuentes

Juan Villoro (Ciudad de México, 1956), quien se ha posicionado en las últimas décadas como uno de los escritores más relevantes de nuestro idioma, fue anunciado como el ganador del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2026, galardón otorgado por la Secretaría de Cultura federal y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el apoyo de Silvia Lemus, periodista y viuda del autor de Aura y Terra Nostra.

El fallo lo deliberó un jurado que integraron el dramaturgo Flavio González Mello, la poeta y novelista Myriam Moscona, la escritora y editora Mónica Nepote, el narrador David Toscana y la ganadora del mismo reconocimiento en la edición anterior, así como del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances de este año, la nicaragüense Gioconda Belli.

Aportes

En el comunicado compartido por la UNAM y la Secretaría de Cultura se señaló que Villoro mantiene un “diálogo del presente con la tradición desde una perspectiva humanista llena de humor e ironía”. El Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español se otorga a escritores que “enriquecen el patrimonio literario de la humanidad”. El galardón consiste en una escultura de Vicente Rojo, un diploma y el equivalente en pesos a 125 mil dólares.

Villoro, ganador de algunos de los más prestigiados premios en su ámbito (el Xavier Villaurrutia, el Herralde de Novela, el Mazatlán de Literatura y el Iberoamericano de Letras José Donoso, entre muchos otros) es conocido principalmente como narrador y cronista, pero ha publicado ensayo, teatro y literatura juvenil —en esta línea, dos de sus libros más famosos son El libro salvaje y El profesor Ziper y la fabulosa guitarra eléctrica—. Entre sus obras destacan El testigo, Los culpables y Efectos personales.

Hace dos semanas, los 70 años del autor fueron celebrados por El Colegio Nacional (Villoro, que forma parte de esta institución, nació el 24 de septiembre). Su libro más reciente, el ensayo Los héroes numerados, vuelve sobre un tema del que su pasión es conocida, el futbol, y recapitula ciertos momentos clave en su historia. Publicación que se dio, además, en el marco del Mundial de este año.

“Villoro es un reconocido representante de la cultura literaria del país de la segunda mitad del siglo XX y de las primeras décadas del siglo XXI. Su amplia trayectoria ha sido reconocida con múltiples premios nacionales e internacionales, a los que ahora se suma este galardón”, se lee en la publicación de X hecha por la Secretaría de Cultura.