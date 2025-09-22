Juan y Eva preparan boda

El productor de televisión Juan Osorio y su novia Eva Daniela están en los últimos preparativos para la boda que se realizará en octubre muy cerca de León, Guanajuato, y aunque la actriz asegura que será íntima y con pocos invitados, eso no significa que no esté atenta a todos los detalles que rodean este importante evento, pues asegura que unirá su vida al “amor de su vida”.

Los mitos sobre los años que han entre ellos han perseguido su relación desde que esta se dio a conocer en 2021, sin embargo, ellos han demostrado que esto no ha sido un impedimento para su relación, la cual pasó a otro nivel cuando Osorio le entregó el anillo de compromiso a Daniela frente a un altar de la Virgen de Guadalupe.

Eva Daniela ya tiene el vestido de novia y ha asistido a tres pruebas de maquillaje, pues quiere lucir espectacular ese día tan importante. “El anillo lo entregué a los pies de la Virgen de Guadalupe porque para mí es el testigo más importante”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

Desean tener varios hijos

A sus 68 años, Juan Osorio está dispuesto a convertirse de nuevo en papá, su prometida desea tener no solo un bebé, sino varios, así que Osorio no tiene problema con ser papá de nuevo si el cuerpo se lo permite. “Si Diosito y este cuerpecito tiene la resistencia, claro que sí”.

Para Juan, lo más importante es la felicidad de 30 años, quien está muy emocionada con la boda. “Está muy emocionada mi mujer, creo que ella merece todo esto”, afirmó Osorio, quien lleva junto a su prometida planeando la boda durante un año, desde que le pidió matrimonio en octubre de 2024.

Osorio valora estar enamorar y asegura que es un ejemplo de que el amor llega en cualquier momento, sin avisar, y hay que aprovechar.