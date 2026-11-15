Juan y Ximena vuelven a la adolescencia

Hay historias que se vuelven muy personales para los actores, ya sea porque tocan emociones por las cuales pasan en ese momento, o porque son reflejo de sus experiencias de vida.

Así es la película Petardos y magnolias para Ximena Lamadrid y Juan Daniel García Treviño. “Mi sueño ha sido llegar a cada lugar que he pasado, a cada trabajo que he hecho, desde ser soldador o carpintero hasta hacer música y actuar; entonces creo que por necesidad mis sueños se han cumplido”, comenta Juan Daniel en entrevista.

La gran oportunidad

Gracias a su padre, que es músico, formó parte de un grupo musical versátil, pero su gran oportunidad llegó cuando hizo un casting para la película Ya no estoy aquí (2020), por la cual recibió el Premio Ariel a la Mejor revelación actoral. “Llegué a todos los lugares sin entender nada, pero con las personas correctas, que me han guiado y me han puesto todo en la mesa para que mi trabajo salga bien, todo lo que hecho ha sido con hambre, con corazón”, expresa el actor.

Por eso él considera que tiene mucho que ver con Alan, protagonista de la ópera prima de Sandra Concepción Reynoso Estrada; un joven que, a pesar de tener talento para la tecnología y la informática, está inmiscuido con un grupo de porros de la Preparatoria número 8 de la UNAM, donde conoce y se enamora de Vera, quien quiere convertirse en futbolista profesional, pese a que su padre quiere que sea abogada.

Al igual que Vera, Ximena tenía muy en claro qué es lo que quería ser desde que era una jovencita: estar al frente o detrás de una cámara. “No puedo vivir sin esto, aunque a veces trabajo en otras cosas siempre trato de desarrollar historias muy cinematográficas. Cuando elijo hacer una historia tiene que ser algo con lo cual conecte muchísimo, quiero contar historias para que el espectador pueda conectar con el mundo”, .

Aunque ambos actores dejaron atrás la adolescencia hace tiempo (Ximena tiene 30 años y Juan Daniel, 26), cuentan que disfrutaron regresar a ese ambiente y conectar. “Fue una película muy dinámica. Los personajes explotan por todos lados de amor, de empatía, de vivencias, de riesgos; fue muy divertido y orgánico”, comenta Juan Daniel del filme, ya disponible en cines.

“Tratamos de contar con honestidad la historia de estos personajes para que el público se refleje, porque todos sufrimos de corazón rotos, o hemos peleado con los papás, o no se tienen los suficientes recursos para lograr algo”, añade Ximena.