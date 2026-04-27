Juana, la fuerza de la rabia

La actriz Diana Sedano protagoniza Juana, ópera prima de Daniel Giménez Cacho, que lleva ya una semana en cartelera. En el filme interpreta a una periodista de investigación especializada en feminicidios que, mientras expone estructuras de impunidad, enfrenta su pasado marcado por la violencia.

Para Sedano, el proyecto fue ante todo un homenaje a quienes ejercen el periodismo independiente en México: “Son gente que pone en riesgo su vida con tal de develar algo para la sociedad. Eso me merece un respeto de principio y un reconocimiento muy grande”.

Lo que la atrapó fue el juego de espejos entre la vida de Juana y su trabajo. “A partir de que ella puede llevar a la acción su labor periodística, al mismo tiempo está sanando todo el lugar de donde viene”, explica.

Un viaje al interior

Esa relación da al personaje una complejidad poco común: “Juana no es solo una estadística, la película te adentra a su mundo interno y al lugar oscuro de donde viene”. La película no intentó ser un retrato de víctima, y eso fue una decisión clara. “Es muy fácil no solo visibilizar sino revictimizar”, advierte Diana.

El equipo tuvo el ojo puesto en mostrar otra cosa. “Estamos inmersas en una especie de duelo nacional, pero ‘Juana’ conecta con la fuerza de la rabia, con el poder activo que hay en ello. No es un personaje que se va al hoyo, es un personaje que sale de ese hoyo con luz”, recalca la actriz.

Sobre el avance real frente a la violencia de género fue directa. “Decir feminicidio es un término más o menos nuevo. No estaban las palabras para nombrar esta violencia, y ya nombrarlo es un paso para darnos cuenta. Pero hay que estar muy atentas a no acostumbrarnos, porque ya se visibilizó y de repente hay una cosa de ‘bueno, pues así es aquí’, y eso es lo que tenemos que combatir”, afirma la famosa, quien invita a ver Juana. “Pero en cine, nada como verla en pantalla grande”.