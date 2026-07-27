Juanes: rock con alma colombiana

Nacido como Juan Esteban Aristizábal Vásquez el 9 de agosto de 1972 en Medellín, Colombia, Juanes es uno de los artistas latinoamericanos más influyentes de las últimas décadas. Cantautor, guitarrista, compositor y activista social, ha construido una carrera de más de 35 años en la que ha fusionado el rock con los ritmos latinos y el folclor colombiano, llevando su música a escenarios de todo el mundo.

Desde muy pequeño mostró interés por la música gracias a la influencia de su familia. A los siete años comenzó a tocar la guitarra y, durante su adolescencia, descubrió el rock gracias a bandas como Metallica, The Beatles y Led Zeppelin. Esa pasión lo llevó a formar, a finales de los años ochenta, la banda de heavy metal Ekhymosis, con la que obtuvo reconocimiento dentro de la escena colombiana. Durante más de una década fue la voz principal del grupo, grabando varios álbumes y alcanzando popularidad con temas como “Solo”, que se convirtió en uno de los mayores éxitos del rock colombiano de la época.

Nuevo comienzo

En 1998, tras la separación de la banda, decidió iniciar su carrera como solista. Dos años más tarde lanzó Fíjate bien (2000), un álbum que llamó la atención por su estilo musical y por abordar temas sociales como la violencia y el impacto de las minas antipersonales en Colombia. El disco recibió una excelente respuesta de la crítica y le otorgó sus primeros Premios Grammy Latinos, marcando el inicio de una exitosa trayectoria internacional.

El reconocimiento mundial llegó en 2002 con el lanzamiento de Un día normal, considerado uno de los discos más importantes del pop rock latino. Canciones como “A Dios le pido”, “Es por ti”, “Mala gente” y “Fotografía”, esta última junto a Nelly Furtado, dominaron las listas de popularidad en América Latina, Estados Unidos y Europa. El álbum permaneció durante meses entre los más vendidos y consolidó a Juanes como una de las figuras más importantes de la música en español.

Grandes éxitos

En 2004 presentó Mi sangre, producción de la que surgieron éxitos como “Nada valgo sin tu amor”, “Volverte a ver” y “La camisa negra”. Este último tema se convirtió en un fenómeno internacional, alcanzando el primer lugar en numerosos países y posicionando a Juanes como uno de los artistas latinos más escuchados del momento.

Su carrera continuó creciendo con discos como La vida… es un ratico (2007), que incluyó éxitos como “Me enamora”, “Gotas de agua dulce” y “Tres”, así como P.A.R.C.E. (2010), Loco de amor (2014), Mis planes son amarte (2017), Más futuro que pasado (2019) y Vida cotidiana (2023), una producción aclamada por la crítica por su profundidad lírica y su regreso a las raíces del rock.

Además de su éxito musical, Juanes ha destacado por su compromiso con diversas causas sociales. En 2006 creó la Fundación Mi Sangre, organización dedicada a promover la construcción de paz, la educación y el apoyo a víctimas de la violencia en Colombia. Su labor humanitaria le ha valido reconocimientos internacionales y lo ha convertido en una de las voces latinoamericanas más activas en favor de la reconciliación y los derechos humanos.

Logros

A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas de talla internacional como Nelly Furtado, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Mon Laferte, Sebastián Yatra, Alessia Cara, Pablo López y Morat, entre muchos otros. También ha participado en conciertos benéficos y eventos internacionales, utilizando su música como un vehículo para promover la paz y la unión entre los pueblos.

Con más de 20 millones de discos vendidos, decenas de sencillos que han encabezado las listas de popularidad y un legado respaldado por múltiples Premios Grammy y Grammy Latinos, Juanes se ha consolidado como uno de los máximos representantes de la música colombiana en el mundo.

En 2026, el artista continúa activo con presentaciones internacionales, nuevos proyectos musicales y una constante labor social. Su capacidad para evolucionar sin perder la esencia que caracteriza sus composiciones, así como su compromiso con las causas humanitarias, lo mantienen como una figura fundamental de la música latina y un referente para las nuevas generaciones de artistas.