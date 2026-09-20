Juego de Pelota P’urhepecha llega al Museo

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (Ucuvi), en colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos y la Unidad Regional Morelos, realizó la actividad “El latir de la pelota P’urhepecha”, una exhibición femenil de juego de pelota en el Museo Nacional de Culturas Populares.

En esta acción participaron la selección femenil de Juego de Pelota P’urhepecha de Tetelpa, Morelos, una iniciativa comunitaria dedicada al rescate cultural, la preservación histórica y la formación deportiva de jóvenes y personas adultas.

Que podrán

La exhibición permitió conocer las reglas, materiales, y símbolos que forman parte de esta práctica, así como la participación de las mujeres en la preservación y transmisión de esta práctica deportivas comunitaria.

Bajo la dirección del profesor Antonio Torres, la Selección de Juego de pelota p’urhepecha del Estado de Morelos forma a jóvenes jugadores en la práctica deportiva y el conocimiento de la historia y simbología presentes en la vestimenta, los bastones y la pelota. Fue la primera delegación oficial de Morelos que participó en 2025 en el Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, durante su edición XXVI. La conformación de su selección femenil proporciona un espacio para el desarrollo de la participación de las mujeres en el juego de pelota p’urhepecha.

Con esta acción se busca contribuir al diálogo intercultural y a la cultura de paz, al tiempo que visibiliza los procesos contemporáneos de revitalización y apropiación comunitaria que mantienen vigentes estas prácticas fuera de sus territorios de origen.

Con esta actividad, la Ucuvi y el Museo Nacional de Culturas Populares contribuyen a promover y difundir el patrimonio cultural inmaterial del juego de pelota, abrir espacio al diálogo intercultural desde la cultura de paz, y difundir las prácticas ancestrales vivas presentes en el juego.