En la primera temporada de Juego de voces de Televisa, el triunfo correspondió al equipo de Herederos, conformado por Lucero Mijares, Eduardo Capetillo Gaytán, Mia Rubín, Joss Álvarez y Melanie Carmona Villarreal, luego de varias semanas de competencia de demostrar que, así como sus progenitores, cuentan con un talento innato.

“Quiero agradecer a los dos equipos porque ustedes con sus voces les dieron volumen a nuestros corazones. Gracias a ustedes que nos dejaron entrar a sus casas porque rieron con nosotros y convirtieron su sala en un karaoke, en donde nos acompañaron todos los domingos a todo pulmón”, señaló la conductora Angélica Vale, antes de despedir al programa.

Minutos antes la hija de Angélica María recibió una despedida por parte de los Consagrados como de los Herederos, quienes le dieron un abrazo caluroso, luego de recordar los mejores momentos de la comediante como anfitriona del show. “Me hicieron llorar, estoy llore y llore, no se vale, los amo tanto, a ustedes Consagrados, los he admirado toda mi vida, saben que los llevo en mi corazón, ahora conocer a sus chamacos, poder compartir con ellos y que me digan tía ha sido un regalo de la vida hermoso”, declaró.

En este programa el invitado especial fue Emmanuel, quien además de cantar junto con su hijo Alexander Acha, también se convirtió en capitán del equipo de los Consagrados y recibió homenaje por parte de Mia Rubín y Eduardo Capetillo Gaytán, quienes cantaron el tema Todo se derrumbó.

Mientras que Alicia Villarreal e Isabel Lascuráin interpretaron “Tengo mucho que aprender de ti” y al momento de la crítica el invitado comentó que les encantó los dos duetos, sin embargo, el público votó por los Consagrados. “Me siento honrado (que me hagan un homenaje), orgulloso y humilde al mismo tiempo porque cantaron al mismo tiempo”, señaló Emmanuel.

Erik Rubín y Joss Álvarez también rindieron tributo a este artista; el ex-Timbiriche cantó “Bella señora”, mientras que el hijo de la integrante de Pandora cantó “Toda la vida”. La española Natalia Jiménez también fue otra invitada de la noche; cantó en dúo junto con Mia en el tema “Creo en ti”.

Cabe destacar que, hace unos días, Mia fue la telonera de la española en el concierto que ofreció en la Arena Ciudad de México. Esta dinámica se realizó durante el bloque llamado “Arma secreta” en donde Eduardo Capetillo sacó su talento, pero en banda junto con la banda La Adictiva en la pieza “En peligro de extinción”.