Juegos sensoriales para estimular

Estas son algunas opciones ideales para apoyar el desarrollo de tu bebé en casa. Desde las más clásicas hasta las que fomentan la diversión creativa

Juego acuático

A los bebés y niños pequeños les encanta jugar con agua; y moverse en el agua es una experiencia sensorial completamente diferente para los pequeños. Aunque puede parecer que solo están salpicando agua en todas partes, el juego acuático tiene muchos beneficios. El agua agrega resistencia, por lo que cuando los niños hacen movimientos en el agua, ya sea aplaudiendo o pateando sus piernas, esto ayuda a desarrollar su coordinación y fuerza.

Soplado de burbujas

Las burbujas pueden traer entretenimiento sin fin para los bebés, también es una excelente manera de trabajar en sus habilidades de desarrollo. Sopla algunas burbujas hacia el cielo y tu bebé se centrará en las burbujas y las seguirá con los ojos, mejorando sus habilidades de seguimiento visual. Si son un poco mayores, narra el proceso, hablando sobre qué burbujas son grandes y cuáles son pequeñas, hacia dónde van las burbujas. Para hacer reír a tu pequeño, incluso puedes intentar reventarlas con diferentes partes del cuerpo o de diferentes maneras, como con el codo o aplaudiendo.

Diversión a la hora del baño

Introducir juegos en el baño puede ser una excelente manera de aprender. Todo lo que necesitas para este juego es una pequeña pistola de agua. Señala una de las partes del cuerpo de tu bebé y dile lo que estás señalando, luego rocíalo con el agua. Con el tiempo, tu pequeño comenzará a reírse y nombrar las partes del cuerpo también.

Instrumentos musicales

Este es un gran juego para mejorar la coordinación y desarrollar habilidades de escucha una vez que tu bebé pueda sentarse. Configura una variedad de cacerolas giratorias, dale a tu pequeño una cuchara de madera y deja que comience el ruido.

Siente la diferencia

Encuentra una selección de objetos con diferentes texturas, como un top sedoso, un cepillo para bebés, una pelota de goma o una franela. Dáselos a tu bebé a la vez para que pueda explorar los objetos con sus manos y sentir la diferencia entre ellos. ¡Asegúrate de vigilarlo de cerca, ya que no hay duda de que querrán llevárselos a la boca!

Lectura

Nunca es demasiado pronto para comenzar a leerle a tu bebé, y aunque no entenderá lo que estás diciendo a una edad temprana, escucharte antes de que pueda hablar le dará una idea de los sonidos, ritmos e inflexiones de tu voz. Esto introducirá a su pequeño al lenguaje y lo preparará para la lectura y el aprendizaje futuros.

La mejor parte es acurrucarse en el sofá: ¡compartir libros es una gran actividad individual para vincularse! Si no estás seguro de qué libros son los mejores para tu bebé, hay muchos recursos en línea que pueden indicarte la dirección correcta.

Arrugado de papel

Esta actividad requiere un mínimo de esfuerzo y materiales. Todo lo que necesitas hacer es arrugar un poco de papel, mostrarle a tu bebé cómo cruje y entregarle el papel para que juegue. Tu pequeño estará intrigado por el crujido y la textura del papel arrugado. Observa a tu bebé cuidadosamente con esta actividad y no uses periódico, ya que querrá ponérselo directamente en la boca.