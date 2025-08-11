Juez elimina declaración de Blake Lively

El juez federal Lewis Liman ordenó retirar del expediente judicial la declaración jurada de casi 300 páginas presentada por Blake Lively en su demanda por acoso sexual y represalias contra Justin Baldoni, actor con el que trabajó en It ends with us.

De acuerdo con Liman, los abogados de Baldoni y de Wayfarer Studios citaron únicamente dos páginas del texto en una carta al tribunal, pero adjuntaron la versión completa. “No tuvo un propósito litigante adecuado y, en cambio, parece haber tenido la intención de incitar a la especulación pública y al escándalo”, amonestó el juez Lewis Liman.

Los abogados de Lively sostuvieron que la publicación de la declaración completa en el expediente público fue una táctica de los representantes de Baldoni para alimentar una campaña mediática en su contra, sin justificación legal.

La moción de Lively, presentada el 4 de agosto, buscaba mantener sellada la declaración, luego de que fragmentos de la misma y una transcripción sin certificar fueran difundidos.

El juez concluyó que las partes de Wayfarer incluyeron material “irrelevante” con el objetivo de que, si Lively pedía mantenerlo sellado, pudieran usar su respuesta para “sus propios fines de relaciones públicas”.

El pleito surge luego de que Lively sostuviera que durante el rodaje de It ends with us fue víctima de comentarios sexuales inapropiados de parte del actor, quien a su vez presentó una demanda por difamación y extorsión contra Lively y su esposo Ryan Reynolds por 400 millones de dólares, que ya fue desestimada. El juicio será en marzo de 2026.