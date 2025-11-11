Jueza de hierro concursante de papel

La Granja VIP vivió una gala llena de sorpresas, ya que en esta ocasión no solo salió un habitante, sino dos: el primero fue Jawy Méndez, eliminado por decisión del público, mientras que Lolita Cortés decidió abandonar voluntariamente el programa.

Para la cuarta gala de eliminación, cuatro granjeros estaban en riesgo: Alfredo Adame, Alberto “El Patrón”, Jawy Méndez y la propia Lola Cortés, quien antes de conocerse los votos del público manifestó su intención de abandonar la competencia, argumentando un tema de salud mental. “No es que yo sí pueda desertar. Yo necesito porque tengo una enfermedad mental, tengo trastorno de ansiedad que me lleva a la claustrofobia, y eso mismo me lleva a otras partes que no quiero nombrar. Es una enfermedad invisible… yo pensé que lo iba a lograr.

Les pido una disculpa inmensa. Yo me he estado tratando y todo… jamás imaginé que esto fuera así de difícil para una persona que tiene esto”, explicó la llamada jueza de hierro. La actriz añadió que su decisión no era una derrota: “No está mal, no estoy mal… simplemente soy diferente. Pero estoy bien y quiero agradecerles a todos, de verdad, gracias. Si no llegué a la final, puedo hacer otras cosas: puedo actuar, puedo cantar”.

Tras la salida voluntaria de Lolita, surgió la duda de si habría eliminado en esta gala, pero la producción decidió mantener la votación del público. Los nominados restantes fueron Alfredo Adame, Alberto “El Patrón” y Jawy Méndez.

Finalmente, Adame fue el primer salvado, seguido del exluchador Alberto del Río, dejando a Jawy Méndez como el cuarto eliminado de la temporada.