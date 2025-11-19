Jujutsu Kaisen 3 ya tiene fecha de estreno

La maldición vuelve a las salas de cine. A un año del cierre del Arco de Shibuya, uno de los momentos más intensos del anime reciente, Jujutsu Kaisen regresa a la pantalla grande con una cinta que no solo recopila los eventos cruciales de la temporada 2, sino que también adelanta lo que veremos en la siguiente entrega, programada para estrenarse en 2026.

Falta solo unos días para que los fans de Itadori, Megumi y Nobara se reúnan nuevamente, esta vez para asistir al inicio oficial de la guerra de hechiceros que marcará la siguiente etapa del anime.

¿Qué es Jujutsu Kaisen: Ejecución?

La nueva película funciona como un puente entre temporadas. Se trata de un montaje cinematográfico que reúne el Arco del Incidente de Shibuya y los dos primeros episodios de la temporada 3, que adaptarán el Arco del Juego del Sacrificio (The Culling Game).

La cinta se proyectó por primera vez en Japón el 7 de noviembre, y ahora inicia su recorrido internacional con distribución de Crunchyroll y Sony Pictures.

En México, llegará a salas el 20 de noviembre de 2025

Aunque no es una película original como Jujutsu Kaisen 0, Ejecución cumple una función narrativa clave: explicar cómo Japón entra en un estado de caos absoluto después del desastre de Shibuya y, sobre todo, situarnos en el nuevo tablero donde comienza el temido Juego del Sacrificio.