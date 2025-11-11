Jujutsu Kaisen estará en cines

Próximamente, la película Jujutsu Kaisen: Ejecución llegará a las salas de cine mexicanas. El proyecto del aclamado anime continúa los eventos vistos en la tercera temporada y traerá de regreso a un personaje que vimos en la primera película.

La próxima película, que mostrará los dos primeros capítulos del arco “El Juego del Sacrificio”, se estrenará el jueves 20 de noviembre, por lo que, si no estás al tanto, te recomendamos ver el anime en el siguiente orden cronológico.

Para entender completamente la historia, hay que empezar desde el principio. La trama de Jujutsu Kaisen sigue a un grupo de hechiceros que se enfrentan a maldiciones (yokai), entidades creadas a partir del odio, el miedo o las emociones negativas de los humanos.

Esta película recopilatoria reúne los arcos del anime Inventario Oculto y Muerte Prematura. Aquí se exploran los orígenes de Satoru Gojo, considerado el hechicero más poderoso, quien posee la Técnica de Maldición Ilimitada y los Seis Ojos.

La historia nos transporta a la época en la que Satoru Gojo y Suguru Geto eran estudiantes del Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio. Ambos reciben la misión de proteger a Riko Amanai, quien está destinada a convertirse en el Recipiente de Plasma Estelar de Tengen, un poderoso hechicero que resguarda las escuelas de Tokio y Kioto.