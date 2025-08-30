Julia deslumbra en After the hunt

El filme que compite por el León de Oro ha subido la temperatura en la isla del Lido pues su proyección ha generado acaloradas discusiones. Una de las más delicadas es lo que podría verse como el retrato poco favorecedor hacia las mujeres en la era post-Me Too.

Con este clima llegó Julia Roberts acompañada del director y el reparto de la película a hablar con los periodistas internacionales. En After the hunt, de Luca Guadagnino, Julia Roberts interpreta a una profesora universitaria que se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando un estudiante estrella hace una acusación contra uno de sus colegas (Andrew Garfield) y un oscuro secreto de su propio pasado amenaza con salir a la luz.

La complicidad entre Garfield y Roberts se notó desde el principio cuando bromearon y rieron a carcajadas antes de que llegara la pregunta afilada de una periodista española acerca de si Roberts creía que la cinta minaba el movimiento feminista.

Julia, con elegancia y encanto supo responder sin perder la sonrisa. “No quiero ser desagradable porque no es mi naturaleza, pero no creo que este filme solo trate de revivir el debate sobre mujeres enfrentadas o que no se apoyan entre ellas, sino que hay viejos argumentos que se reavivan en esta película y provocan discusiones. Lo mejor de tu pregunta es que demuestra que todos salieron del cine hablado de ello y eso es lo que queríamos provocar: que cada uno experimentara diferentes emociones y puntos de vista, porque las removimos para ustedes. Así que, you’re welcome”, bromeó la actriz salvando una de las cuestiones más polémicas que se plantea en la película.

Para Roberts, sin embargo, “la gran complejidad de este guión —escrito por Nora Garrett— es que en él hay un dominó de conflictos. Uno cae después de otro. Cada persona se convierte en una pieza de ese problema. Fue increíble levantarme e ir a trabajar ahí cada día”, aseguró la actriz que supo darle la vuelta a otra pregunta aguda que le lanzó una crítica italiana diciendo que si no le preocupaba interpretar a una mujer tan polémica. “Amo responder preguntas que son como pelotazos temprano por la mañana”, bromeó.

Sin perder el buen humor

“Para mi interpretar se sigue sintiendo como cuando lo hice en mi primera película. La magia de que una cámara aterrice en un sitio para contar algo lo es todo. Aquí la cámara aterrizó en un lugar y documentó lo que sucedía allí. No estamos haciendo declaraciones sino retratando a estas personas en un momento de su vida. No sé si es un filme controvertido en sí, pero desafiamos a la gente a conversar, a emocionarse y a enfadarse. Aunque solo estemos compartiendo estas vidas en esos momentos. Tu decides si tomas martinis o limonadas después de la película. Pero para mí eso es lo más emocionante porque estamos perdiendo el arte de la conversación. Y creo que lo más emocionante que podríamos lograr es que todos hablen entre sí con esta historia”, zanjó.

Guadagnino, por su parte, apuntó, “la confrontación entre los personajes es fascinante. Y es que incluso las mentiras de las personas dicen la verdad, como vemos muy bien actualmente en muchos países del mundo”.

Por lo pronto, de lo que no cabe duda es que su actuación fue lo único en lo que todos estuvieron de acuerdo pues es encomiable. Y, si lograra hacerse con el León dorado a mejor actuación se convertiría en su primer escalón hacia la carrera hacia el Óscar.