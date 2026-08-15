Julián Gil frena la polémica

El actor Julián Gil se ríe de los que dicen en redes que sus celos estarían detrás de la renuncia de su esposa Valeria Marín a TUDN, el argentino calificó de irresponsable un video en el que se le señala como uno de los probables motivos para que la conductora deportiva diera las gracias al canal de televisión tras laborar ahí por siete años.

La salida de Valeria de TUDN sorprendió a muchos, pero Julián, su esposo desde 2024, se enfocó en dedicarle un extenso mensaje expresando su admiración, el cual ella respondió con palabras de amor.

Romance

Julián Gil y la periodista deportiva Valeria Marín comenzaron su relación a inicios de 2020 tras conocerse en Miami durante un Super Bowl. Se comprometieron en Qatar a finales de 2022 y se casaron el 29 de diciembre de 2024 en Puerto Rico.

La pasión de ambos por el deporte los unió, su relación es una de las más sólidas del medio, sin embargo, la salida de Marín de TUDN ha puesto a Julián en el centro de la polémica, ya que algunos señalan que estaría celoso de Marc Crosas, compañero de Valeria, con quien por cierto trabajo hombro con hombro en el reciente Mundial de Futbol 2026.

Marc Crosas, un exfutbolista español naturalizado mexicano también le dedicó un mensaje a Valeria en el que le externó su admiración y cariño, le brindó un aplauso como amiga, como profesional, y como esposa, incluso recordó que en su boda terminó llorando, y enfatizó que no por dejar de ser compañeros de trabajo, se iba poder librar de él.

“Sin saberlo me regalaste la despedida soñada, Val. En Nueva York pasé 45 de los mejores días de mi vida. Otra cobertura inolvidable a tu lado, risas cansancio, estrés, programas, partidos, carreras… Y todo eso sin tener idea de que serían nuestros últimos días como compañeros de trabajo. Quizá por eso lo recuerdo todavía más bonitos”, se lee en la parte inicial de su mensaje.

Gil respondió a dicho mensaje: “La mejor mancuerna, carajo… Los quiero siempre juntos”.

Sin relación de por medio

Ante la polémica, Julián Gil y Valeria Marín descartaron las versiones que involucra románticamente a Marc Crosas con Valeria, en entrevista con Javier Ceriani, Valeria aclaró que su esposo Julián no la presionó ni obligó de ninguna manera a que renunciara, aseguró que de entrada quiere tener más tiempo para estar y disfrutar a su familia.

Marín ha dicho en otras ocasiones que le gustaría ser madre, por lo que podría enfocarse en ese deseo tras su salida de TUDN. Julián calificó de telenovelesco lo que se dice en un video de un medio deportivo, sobre Valeria su esposa, Marc Crosas y sus supuestos celos. “Qué buena novela, deberían escribir una para el canal de Las Estrellas. Muy irresponsable de su parte”, se lee.

En la despedida que le dedicó en Instagram, Julián dejó claro que el decir adiós fue voluntad de Valeria para poder darle la bienvenida a algo nuevo. “Después de tantos años, VAL decidió cerrar por voluntad propia su etapa en TUDN. Y una de las cosas que más admiro de ti, amor, es tu valentía para saber cuándo agradecer, cerrar una puerta y hacer espacio para algo nuevo”, escribió.

Julián recordó que fue gracias a un enlace de NFL, ocurrido en 2020, que su camino con Marín se cruzó, y desde entonces no se han separado. Gil externó que le desea lo mejor a su esposa y anticipó que, sea lo que sea, él estará a su lado.