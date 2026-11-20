Julián Gil respondió a una publicación de Despierta América, en donde Marjorie de Sousa es entrevistada, pero no es cuestionada acerca del motivo por el que no le permite ver a Matías, el hijo que comparten; su comentario fue borrado inmediatamente, hecho que lo molestó tanto que volvió a comentar el post, lamentando que las conversaciones que pactan sean condicionadas por la actriz.

La venezolana acudió al estudio donde se graba el programa, para sostener una charla con las y los presentadores del matutino de Univisión, en donde fue cuestionada a los retos que se enfrenta ante la crianza de Matías, su único hijo.

Ahí, la actriz de melodramas planteó que, desde que se convirtió en madre, admira todavía más a todas aquellas famosa que, como ella, velan por el bienestar de sus pequeños por sí solas, sin ayuda de la figura paterna. “Yo aprendo de cada una de ellas, la verdad, tengo a muchas compañeras que les toca; las admiraba y, ahora, que soy mamá soltera, pues las admiro el triple, una saca fuerzas de donde no te imaginas y espacio de donde no lo tienes porque, a veces, dejo de dormir para poder estar con mi hijo y poder cumplir como mamá”, dijo De Sousa.

Reacción

Lo que molestó a Julián Gil es que si no ha podido ver a Matías desde hace años no es por falta de interés, sino porque su madre lo ha impedido. Desde 2020, la actriz obtuvo la custodia completa del menor.

Fue así que el actor comentó el post y, pero los administradores de las cuentas en redes sociales de Despierta América eliminaron el mensaje, lo que indignó todavía más a Julián, quien exhibió este proceder. “Ojalá no me borren este comentario... ¿por qué Julián no puede ver a Matías?, esta es la pregunta que todos deberían hacerle a ella, así como me la hacen a mí frente a las cámaras, detrás de ellas y, hasta en los pasillos de los canales, yo siempre la contesto y, ¿por qué no la contesta ella?, porque nunca nadie se la hace”, manifestó.

Además, expresó su disgusto por el hecho de que, cada que la actriz es invitada a un programa, el tema de la paternidad de Gil no sea abordado, en ninguna de las ocasiones, por lo que cree que la famosa accede a hablar con la prensa solo si esta se abstiene de preguntarle sobre ese tema.

Reclamo

“Qué lástima ver otra entrevista condicionada, otra entrevista a modo. Gracias a Dios existen las redes. Aunque me borren el comentario, puedo volver a escribirlo las veces que quiera y, sobre lo de ser madre soltera, criar a Matías sin mí ha sido decisión de ella. Han pasado casi 10 años y yo sigo acá, esperando que me permita que Mati y yo nos conozcamos”, remató.

A su vez, la actual esposa del actor, Valeria Marín, se mostró solidaria con su marido, respaldando la versión de él, ya que afirma que ha sido testigo de los esfuerzos que él ha hecho para poder estar cerca de su hijo más pequeño.