En el 2024 Julián Gil se casará con su novia la periodista Valeria Marín de quien está enamorado, sin embargo el actor argentino aseguró que no tiene prisa y que desea que los problemas que tiene con Marjorie de Sousa se arreglen lo más pronto, para poder tener un acercamiento con su hijo Matías.

“El anillo está allí, ya nosotros de alguna manera estamos casados, nos sentimos casados, somos una pareja, queríamos casarnos este año, pero por el proyecto en el que estoy, que es bastante ambicioso y el trabajo de ella ha sido difícil”, señaló el actor argentino.

Durante la inauguración de su restaurante en Polanco, en la Ciudad de México, el artista habló un poco más sobre el tema de la boda y aunque todavía no tienen claro dónde será, su novia le gustaría que fuera en la Ciudad del Pecado.

“Queremos hacerlo para el año que viene, a mediados, pero todavía no lo sabemos”, explicó él. Por su parte, ella, quien sí quiere tener hijos con su prometido, respondió lo siguiente: “En un ‘alocón’ en Las Vegas, seguramente algún día les daremos una sorpresa, no sabemos la verdad, a mí me dice Juli ‘ya estamos más comprometidos’, disfrutando el compromiso, no hay prisa de casarnos y el hijo, el segundo hijo y luego el divorcio. Estamos felices y disfrutando como pareja”.

Aunque aclaró que no quería hablar sobre la polémica que todavía vive con la mamá de su hijo, Marjorie de Sousa, Julián dijo estar abierto para el diálogo para resolver las diferencias que existan y convivir con su hijo, cuya patria potestad perdió. “La quiero mucho, el tiempo acomoda las cosas, no tengo más información, (estoy) esperando esa llamada (de ella), es a mí a quien tiene que hablar”, comentó.

En otros temas indicó que se encuentra bien de salud y que a sus 53 años de represente sí le dan achaques, pero siempre está haciendo ejercicio y comiendo saludable. Respecto a la apertura de su restaurante Isola, ubicado muy cerca del Auditorio Nacional, comentó que es un sueño cumplido y es el resultado de muchos sacrificios; aclaró que ya tiene dos sucursales, pero quería abrir otro en la capital del país.