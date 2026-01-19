Julieta Venegas anuncia Tour 2026

La cantante y compositora mexicana Julieta Venegas anunció su Norteña Tour 2026. A través de su cuenta de Instagram, compartió: “¡Estoy feliz de contarles que nos vamos de gira por México con Norteña! Estoy preparándoles muchas sorpresas y tengo muchas ganas de cantarles esta nueva etapa musical”.

De acuerdo con la publicación, la gira, que se celebrará de mayo a junio, recorrerá más de 10 estados del país: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz.

Trayectoria

La exintegrante de la agrupación Tijuana No! cuenta con nueve álbumes de estudio: Aquí (1998), Bueninvento (2000), Sí (2003), Limón y sal (2006), Otra cosa (2010), Los momentos (2013), Algo sucede (2015), La enamorada (2019) y Tu historia (2022).

Algunas de sus canciones más conocidas son “Andar conmigo”, “Bien o mal”, “Eres para mí”, “Ese camino”, “Lento”, “Limón y sal”, “Me voy” y “Te vi”. De acuerdo con Spotify, tiene 18 millones 542 mil 546 escuchas mensuales.

De forma reciente, participó en el filme 31 Minutos: calurosa Navidad, dirigida por los creadores del programa chileno de televisión, Álvaro Díaz y Pedro Peirano, producida por Aplaplac y Amazon MGM Studios, y estrenada en Amazon Prime Video el 21 de noviembre de 2025. En la cinta, tocó el piano y cantó el tema “Mi muñeca me habló” de Flor Bovina.