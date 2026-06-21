Julieta Venegas apuesta por clásicos

Julieta Venegas se presentó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México con un recorrido musical por su trayectoria, aunque la gran faltante de la noche fue “La niña futbolista”, que parece dejará en la banca tras el mal recibimiento.

La tijuanense eligió un escenario distinto para este show, pues en una especie de pirámide se veían varias postales, en la cima de todo una sala que asemejaba a cualquier casa, algo de ropa colgada en el fondo, bajando las escaleras un comedor en el que se cantaba sobre la mesa y más abajo un sillón como indicando que abría su sala de estar a las 10 mil personas que llenaron el recinto. “Ciudad de México, qué maravilla poder estar aquí esta noche, no saben la felicidad que tenemos de encontrarnos aquí con ustedes, de volver al Auditorio Nacional, hace mucho que no veníamos acá”, dijo tras sus primeras dos canciones.

Invitados de la noche

Para esta ocasión tan especial Julieta Venegas trajo varios invitados, primero David Aguilar con quien contó, escribió gran parte de Norteña, disco que da nombre al tour, con él interpretó “Caprichos del azar”.

La mexicana no solo tomó el micrófono para cantar, sino para dar algunas lecciones, la primera fue valorar las amistades, pues pese a que contrario a un amor no se espera que termine, puede suceder.

“Cuando termina el amor es muy triste, sabemos que vienen momentos súper difíciles, es cortar algo, una pasión, pero yo creo que es más duro y más inesperado cuando termina una amistad, eso creo que a veces se nos olvida porque pensamos que no va a suceder y a veces sucede, de eso va esa canción”, reflexionó antes de invitar a Girl Ultra para interpretar “Amigas”.