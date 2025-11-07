Julieta Venegas en 31 Minutos

Julieta Venegas se une a los invitados especiales que traerá la nueva película de 31 Minutos: calurosa Navidad, en la que se muestran más detalles de la historia y los personajes que volverán.

Este nuevo proyecto del programa creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano ha emocionado a los fanáticos, ya que han pasado más de 11 años desde el último estreno de una producción protagonizada por Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y los demás habitantes de Titirilquén.

En el tráiler de Calurosa Navidad, los entrañables personajes del noticiero enfrentan una inesperada crisis: una ola de calor azota la ciudad justo en plena Navidad. El problema crece cuando se anuncia que Santa Claus no podrá llegar para repartir los regalos debido a las altas temperaturas.

Ante esta situación, Juan Carlos Bodoque emprende una misión rumbo al Polo Norte para recuperar los regalos y salvar las fiestas decembrinas. En esta aventura, Julieta Venegas se une al elenco con una participación especial que promete traer música, humor y espíritu navideño al clásico programa infantil.

La película 31 Minutos: calurosa Navidad se estrenará el 21 de noviembre a través de Prime Video, marcando el retorno de uno de los shows más queridos de Latinoamérica.