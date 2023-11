Los asistentes al Teatro Metropólitan se convirtieron en tripulantes de un viaje musical encabezado por Julieta Venegas, quien encantó a sus fans con su pasión al momento de transmitir emociones en cada una de sus baladas.

Además de la música, la cantautora de 52 años es experta en el amor y desamor, algo que quedó claro en su repertorio en este espectáculo, que incluyó 25 piezas que se ganaron la ovación de todos los presentes. Con ropa color negro y siempre sonriente, la multiinstrumentista llegó al escenario saludando a todos para arrancar esta fiesta con temas como “Dime la verdad”, “Caminar sola” y “Mismo amor”.

Las 3 mil 100 personas que asistieron a este recital no dudaron en levantarse de su asiento para corear y bailar los éxitos más icónicos de la intérprete como “Eres para mí”, “Andar conmigo” y “Lento”. “Hay canciones con las que me encanta tomar un tequilita y cantar hablan mucho del rencor y yo soy mujer de medio siglo; escribí esta canción que es como de amor propio, de quererte y apreciarte”, declaró antes de Despechada mexicana, de la cual dijo tomó inspiración en las composiciones de Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez.

No hubo un solo momento en que la anfitriona no recibiera muestras de afecto, como diferentes porras que decían “¡Julieta, Julieta, Julieta!”, o “te amo”, ella respondía con una expresión de felicidad y palabras como “ay, qué lindos”. “Si nos caímos en la vida por algo también es bueno levantarnos y ver un poco qué fue, seguir construyendo y avanzando, hay que decir con orgullo que mis caídas, mis errores y aciertos son lo que me hacen ser”, señaló.

A lo largo de este show en canciones como “Algo está cambiando”, “Pura fantasía” y “La nostalgia” la también productora ganadora del Grammy mostró su talento en instrumentos como el piano y el acordeón, además de que estuvo acompañada por diferentes músicos y por un ensamble de cuerdas.