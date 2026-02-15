Julieta y Natalia unen sus voces

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade, presentan “Tengo que contarte”, segundo adelanto del nuevo álbum de la cantante oriunda de California, Estados Unidos.

Se trata un tema que abraza los sonidos del regional mexicano desde una mirada contemporánea y emocional. Es una conversación hecha canción, moviéndose entre la nostalgia y la confesión, explorando ese momento íntimo en el que decir la verdad se vuelve inevitable.

Se destaca por la fusión natural de ambas artistas: la lírica directa y melancólica de Julieta se entrelaza con la sensibilidad y raíz folclórica de Natalia, dando como resultado una obra que honra la tradición del regional mexicano mientras la proyecta hacia nuevas audiencias.

Sobre la canción

Respecto al tema, Julieta comenta: “Dos amigas se juntan para hablar sobre la vida. Que no siempre es fácil, que a veces nos confunde y nos deja sin armas frente a los cambios y todas las distintas cosas que pueden suceder. Pero una amiga es aliento, alguien que nos escucha y que puede entender lo que hemos vivido. Es una canción sobre no siempre estar en el mejor lugar, cómo a veces necesitamos detenernos y tratar de explicarnos cómo seguir, y una persona cercana es quien nos ayuda a saber que pase lo que pase, siempre encontraremos el camino para salir de esas tristezas que nos detienen”.

Agregó que está feliz de haber colaborado con mi adorada Natalia Lafourcade, con quien hace mucho que nos conocemos, a quien admiro y siento como una voz ideal para cantar juntas esta canción de amistad, de encuentro, y de cariño. “Quería transmitir un espíritu de cantina, de estar en un lugar hablando sobre las verdades de la vida. Esta es sobre cómo a veces en la vida, las personas que nos sostienen son las más importantes para seguir adelante”.

Más que una colaboración, “Tengo que contarte” es un diálogo artístico que celebra la sororidad, la autenticidad y la riqueza sonora de México. La canción invita a detenerse, escuchar y conectar con las emociones.