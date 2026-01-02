Julio Caesar presenta su nuevo EP

Julio Caesar presenta la versión en vivo de su EP Desconectado. Concebido ahora como una live session, este proyecto de seis temas reinterpreta su universo sentimental desde un lugar más crudo y cercano, resaltando los altibajos emocionales que deja el desamor.

Acompañado por una serie de videos en vivo que pueden verse en su canal oficial de Youtube, Desconectado (Live) lleva al oyente por un recorrido donde el anhelo, la memoria y el vacío se entrelazan en letras cargadas de vulnerabilidad. El EP incluye sus más recientes sencillos, "Ciego de amor" y "Vete de una vez", piezas que reflejan el proceso de soltar, confrontar el dolor y reconstruirse desde la introspección.

La mayoría de los temas fueron escritos por el propio Julio Caesar, consolidando su voz como una de las más auténticas de la nueva generación del regional mexicano. El proyecto también cuenta con colaboraciones junto a talentos emergentes como Óscar Ortiz y Saúl Villarreal, además de un poderoso focus track, "Ya yo sé (live)", junto a Armenta, que se posiciona como uno de los momentos más intensos del EP.

Con esta versión en vivo de desconectado, Julio Caesar entrega un proyecto íntimo, crudo y generacional que conecta profundamente con quienes han amado y perdido, confirmando su crecimiento artístico y su capacidad de traducir emociones reales en música.