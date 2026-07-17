Julio César Chávez recibe cariño

Veintiún años han pasado desde que Julio César Chávez se retiró del boxeo y, al contrario de lo que ha pasado con otros campeones mundiales que terminan en el olvido, la gente, incluyendo niños, lo sigue queriendo.

Para el propio sonorense es una sorpresa, pero lo atribuye a que da pláticas motivacionales tanto en México y EU y a que es comentarista en las contiendas que ofrece TV Azteca los fines de semana. “Pasan los años y la gente más me arropa, es increíble la cantidad de niños chiquitos que, nunca me vieron pelear, y cuando me conocen lloran, piden la foto y todo. Es algo bonito que no se compra con dinero”, comenta.

Chávez, que actualmente cuenta con casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, fue considerado en su momento como el mejor boxeador libra por libra tras conquistar tres divisiones distintas: Super Pluma, Ligero y Super Ligero, registrando más 80 nocauts en su carrera; es decir, triunfó así en ocho de cada diez peleas en su carrera.

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Su imagen ahora forma parte de la campaña publicitaria para México y Latinoamérica de Call of Duty: Mobile, en cuyo juego los participantes podrán tener como recompensa unos guantes inspirados en el expugilista, con su firma.

La campaña fue grabada en los Estudios Churubusco utilizando una pantalla de virtual production, tecnología que permite proyectar en ella imágenes realistas y que ha sido usada en producciones como The Mandalorian y Cada minuto cuenta.

Al exboxeador se le pudo ver caminando acompañado de un guante gigante o manejando un auto. Y aunque la pasó bien, Chávez sabe de sus “limitaciones” frente a una cámara. “Me han propuesto estar en muchas películas, pero no acepto porque no soy actor, yo digo que cada quien a lo suyo. Luego por eso me cuesta hacer un poco este tipo de campañas porque soy muy olvidadizo para las palabras (risas), pero esta estuvo divertida”, cuenta.

En septiembre próximo, la imagen de Chávez sumará más público cuando se estrene en Vix la serie documental Chávez vs Chávez.