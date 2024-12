Tras la hospitalización de Raphael por un accidente cerebrovascular, su colega y amigo Julio Iglesias le dedicó unas emotivas palabras con las que externó sus buenos deseos para que se recuperara pronto y siguiera haciendo lo que más le gusta: cantar.

Los cantantes, ambos de 81 años, son contemporáneos de la canción romántica española, ambos brillaron en Latinoamérica, y en México fueron recibidos con los brazos abiertos.

Raphael lanzó hace unas semanas su disco 86 llamado Ayer… aún, un recopilatorio de grandes canciones francesas de los años 60 y 70 del siglo pasado. Actualmente se encuentra en plena promoción de su material y previo al incidente de salud que sufrió mientras grababa un programa de televisión, fue entrevistado en El hormiguero.

Palabras de aliento

Para Julio Iglesias, que lleva varios años alejado de los escenarios, Raphael es un guerrero que saldrá adelante y volverá a subirse a un escenario para compartir con sus millones de fans en todo el mundo, Iglesias escribió en sus redes un mensaje de cariño y apoyo para Raphael, quien seguirá hospitalizado para someterse a estudios.

“Querido Rafael, has estado en muchas guerras y todas las has ganado gracias a Dios. Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que te ha pasado en la vida, un campeón de tu categoría, un campeón tan grande, puede con todo. Deseo que te recuperes ya, inmediatamente, y que termines este año cantando a tantas y tantas gentes que te aman. Te admiro te quiero mucho mi compañero de vida”, se lee.

El miércoles se reportó que el cantante Raphael pasó la noche ingresado en un hospital de Madrid, “tranquilo, consciente y acompañado de sus hijos”.