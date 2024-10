A pesar de la ola de especulaciones sobre un retiro definitivo de los escenarios, aún hay Julio Iglesias para rato. Así lo dio a conocer el propio cantante, a través de un comunicado que lanzó en sus redes sociales.

El cantante se pronunció respecto a las falsas noticias que han circulado en internet en las últimas semanas, y en las que aseguran que ha decidido poner fin a su carrera musical, pues ya no siente deseos de seguir cantando.

El español aclaró que en todos estos años no le ha pasado por la mente abandonar la música, pero el día que eso suceda nadie tendrá que recurrir a un tercero, pues él mismo lo comunicará al mundo: “Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro. El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad”, escribió en el mensaje.

El intérprete de “Bamboleo” también expresó su frustración ante los constantes rumores sobre su estado de salud que lo han perseguido desde hace ya algún tiempo y que, aseguró, no podrían estar más lejos de la realidad: “En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo”, agregó.

Para demostrar que, a sus 81 años, continúa activo y vigente en la industria, Iglesias reveló que, en la actualidad, se encuentra trabajando en un nuevo proyecto junto a Netflix y, aunque no dio muchos detalles, muchos aseguraron que podría tratarse de una bioserie, ya que adelantó “cambiará mucho” la percepción que se tiene de su vida.