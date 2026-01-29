Julio Iglesias, un “agarrapompis” afinado

El actor Rafael Inclán reconoció que Julio Iglesias está en una “bronca” tras ser acusado de presunto acoso y agresión sexual, los hechos habrían ocurrido en 2021, los señalamientos los hicieron dos empleadas en República Dominicana y Bahamas.

Por el momento, la investigación fue archivado en España por “falta de jurisdicción”, aunque podría ser aceptada en los tribunales dominicanos, según coincidieron abogados.

El caso afecta a una exempleada del hogar del famoso y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de Whatsapp y registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

Gente del medio artístico ha mostrado su apoyo o ha condenado las supuestas conductas del cantante, quien ha negado los señalamientos.

Rafael Inclán mete su cuchara

El actor mexicano Rafael Inclán tachó de incorrecta la conducta de Julio Iglesias, aunque también bromeó con el asunto y criticó que las acusaciones hayan sido tan tarde. “A las que les agarró las pompis se tardaron en decirlo, con todo respeto”, expresó en un encuentro con los medios de comunicación. “Está mal hecho, pero ¿para qué se tardan en decirlo? Perdón...”, reiteró.

Inclán, quien hace unos meses fue tachado de misógino y machista por referirse despectivamente a la presidenta de México Claudia Sheinbaum como “ama de casa”, bromeó sobre el comportamiento del cantante de 82 años. “Yo creo que Julio Iglesias es un ‘agarrapompis’ afinado”, dijo. “Si no fuera afinado, no sería cantante”, comentó en medio de risas.