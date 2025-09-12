Julio Preciado es hospitalizado

La salud de Julio Preciado se ha convertido en tema de preocupación luego de que el cantante revelara que se encuentra hospitalizado en Mazatlán por un problema respiratorio.

A través de un comunicado, que compartió en sus redes sociales, el intérprete de regional mexicano explicó que está bajo supervisión médica por un cuadro de neumonía leve. “Les escribo desde el hospital, donde estoy recibiendo atención médica por una leve neumonía derivada del exceso de trabajo”, escribió.

Preciado también destacó que, aunque la situación no es grave, permanecerá internado y en observación hasta que presente una mejoría. “Nada de qué preocuparse, estaré en observación los próximos tres días”, agregó.

El exvocalista de Banda El Recodo agradeció al equipo médico por la atención que le han brindado, y aprovechó para dirigirse a quienes han estado atentos a su estado de salud. “A todos los que se han preocupado, les mando un fuerte abrazo y mi más sincero agradecimiento. Por ahora toca descansar, cuidarme y seguir las indicaciones médicas para recuperarme pronto”, externó.

Preciado no habló sobre la presentación que tenía programada para el próximo 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc; sin embargo, hasta ahora, se mantiene en pie.