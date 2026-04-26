Julissa con problemas de movilidad

Julissa recuerda que fue un accidente doméstico lo que le provocó los problemas de movilidad que, hoy, la obligan a usar un bastón. Sin embargo, desmiente que se encuentre en una situación de salud límite, como tanto se ha especulado.

En entrevista con Ventaneando, la productora musical recordó la caída que sufrió en 2022, mientras se encontraba en su cocina y que la llevó a ser hospitalizada. Y si bien se recuperó satisfactoriamente, luego de someterse a una cirugía, el accidente le dejó secuelas permanentes, como ella misma reconoce. “No puedo caminar como antes, desde que me caí aquí en la cocina, tengo que andar con el bastón, pero bueno, ahí la llevo”, explicó.

Daños

Esa fue la caída por la que tuvo mayores afectaciones físicas pues, en su momento, medios de comunicación reportaron que ya había sufrido algunas caídas previas y, con el incidente en la cocina, su condición física se agravó todavía más.

De hecho, llegó a mudarse con su primogénito, Benny Ibarra, a San Miguel de Allende, pero pronto tuvo que volver a la Ciudad de México para ser hospitalizada. En esa época, fue su hermana, Cecilia Fuentes, quien compartió en sus redes sociales una fotografía de la intérprete de “La favorita del profesor”, en la camilla del Hospital Español donde fue atendida.

Desde hace poco más de un año, diferentes portales han sugerido que la salud de la fundadora de La Onda Vaselina atravesaba momentos críticos relacionados con la pérdida de capacidad de movimiento.

Fue su exesposo, Alejandro Ibarra, quien aclaró que se encuentra bien y que él y su esposa actual son quienes se encargan de asistirla y acompañarla al doctor, así como ir en búsqueda de sus medicinas, pues todos viven en una misma casa, junto a otro de los hijos que tiene en común, Alex Ibarra y las hijas de este.