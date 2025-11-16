Junco mostrará su arte en Guadalajara

El humorista gráfico Manuel A. Junco (Zamora, España, 1948) presenta la muestra La lógica del humor, dentro de la XV Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara en los Portales y en el Patio del Palacio de Gobierno.

La muestra se conforma por medio centenar de dibujos, descritos en el boletín informativo como “dibujos de humor gráfico sin palabras, con líneas geométricas que permiten reflexionar en torno al humor que es transgresor y cómplice”.

El propio artista describe la exposición como “una colección de juegos precisamente creados para destacar lo visual de nuestra manera de entender la vida. Son todos, por ello, intencionadamente difíciles de explicar con palabras. Están dedicados a dejar hablar solo a la imagen y ver su manera de expresarse para alcanzar nuestra mente. Más que afirmaciones son cuestiones. No pretenden, Dios me libre, la revelación de ningún misterio. Tienen, eso sí, el guiño que posee cualquier juego, la complicidad de una diversión, el regalo de lo que nos es común”.

Junco, que es uno de los mayores caricaturistas de España, ha tenido exposiciones en recintos mexicanos como el Ateneo Español, el Museo de la Caricatura, y al interior del país; ha exhibido en España, Italia, Francia y Estados Unidos. En España ha publicado en medios como Triunfo, El País e Interviú; en Estados Unidos destaca lo que ha hecho para Saturady Review-World.

El escritor, especialista en humor gráfico y caricatura, y coordinador de la muestra, Agustín Sánchez González, considera que “Junco es uno de los grandes creadores de humorismo gráfico, uno de los artistas que además ha incursionado en las cuestiones teóricas, casi no existen libros que hayan revisado sobre la caricatura y sobre el humor gráfico”.