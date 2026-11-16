Jundi, un palestino que busca lectores

La Feria Internacional del Libro de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), está en su último fin de semana. En medio de tensiones geopolíticas en la región árabe, la Autoridad del libro de Sharjah regresa con el encuentro literario más importante, luego de que en abril cancelara su Festival de Literatura Infantil. En esta edición participan 2 mil 673 editoriales, en su mayoría árabes, de entre las que solo hay dos de Palestina: Tibaq Publishing House y Dar al Jundi Publishing House, donde atiende Samir Jundi, autor palestino de 68 años que reside en Jerusalén y cuenta que ha sido encarcelado en cinco ocasiones.

No pasa ni una hora y no solo se acercan varios clientes a comprar, sino personas que lo saludan con familiaridad: “quienes se detienen siempre son palestinos”, dice.

El stand luce con orgullo keffiyehs (el típico pañuelo con cuadrícula en blanco y negro), mapas de Palestina antes de la Nakba (el destierro de palestinos entre 1947 y 1949, cuando se creó Israel) y libros en árabe a excepción de tres títulos que están traducidos al inglés y francés por ser los más vendidos de la editorial y que resultan ser de Jundi, quien dice que vende entre 50 y 100 ejemplares a 42 dírhams, unos 210 pesos mexicanos por feria y que su próxima parada será Kuwait y luego Mauritania.

Temáticas

En el stand hay libros en su mayoría sobre el genocidio y desplazamiento, pero también sobre restauración de patrimonio, arquitectura e indumentaria palestina, con blusas bordadas que recuerdan a las de México. “Una vez escribí un estudio comparativo entre la indumentaria palestina y la de Guatemala y concluí que no hay mucha diferencia con los bordados de América Latina”, dice.

Ante la pregunta sobre qué estudió, responde: “Resolución de conflictos”, una carrera que dice hoy es inservible ante lo que pasa en su país: “Eso no se resuelve con palabras, no puedo hablar con un sionista, son criminales”.

En sus libros, Jundi aborda la búsqueda de la libertad, así como la vida cotidiana en Jerusalén. Al preguntar cómo pudo salir de viaje, indica que debe pagar un permiso y puede regresar a esa tierra que llama hogar. “La última vez estuve en arresto domiciliario”, cuenta Jundi, quien aun así no teme a las repercusiones y dice que seguirá escribiendo “de lo que yo quiera”. Asegura que operar la editorial palestina en Jerusalén es “difícil”, por lo que trabajan con discreción.