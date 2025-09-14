Junior H abre cuarta fecha en CDMX

Junior H, uno de los exponentes más populares del regional mexicano, superó un récord histórico al anunciar su cuarta y última fecha en la Plaza de Toros México, tras agotar los boletos en las presentaciones del 29 y 30 de noviembre, así como el 13 de diciembre en el mismo recinto.

El artista, aunque polémico como muchos otros cantantes de corridos tumbados, llegará con energía a la CDMX para reencontrarse con sus fans en uno de los escenarios más importantes del país.

¿Cuándo es la última oportunidad?

Antonio Herrera Pérez, mejor conocido como Junior H, anunció que el 14 de diciembre será su última fecha en CDMX como parte de su gira México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025. El intérprete buscará reafirmar su posición como uno de los más influyentes de su generación.

Éxitos como “Y lloro” o “Mientras duermes” trascendieron las fronteras. En agosto, en el Credit Union 1 Amphitheatre de Chicago, inició su Sad Boyz Live & Broken Tour, convirtiendo el recinto en el epicentro del regional mexicano. Con dos noches consecutivas y entradas agotadas, frente a más de 40 mil fanáticos, Junior H se convirtió en el primer artista latino en lograr este récord, posicionándose junto a nombres como Chris Stapleton y Hozier.