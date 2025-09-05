Junior H abre una fecha más en CDMX

Junior H agotó las entradas para sus dos shows en la Ciudad de México del 29 y 30 de noviembre en la Plaza México. Por este motivo se anunció la apertura de una tercera fecha.

La estrella del regional es considerada una de las pioneras del género de los corridos tumbados. En Estados Unidos Antonio Herrera Pérez, conocido como Junior H, ha roto récords de ventas en el Credit Union 1 Amphitheatre en Tinley Park, Chicago, consiguiendo sold-out dos noches seguidas.

¿Cuándo es la nueva fecha de Junior H?

Tras vender todas sus entradas en menos de tres horas para sus dos presentaciones en CDMX, el intérprete anunció una nueva y última fecha que promete ser histórica para los fans. La nueva fecha para el concierto de Junior H es el próximo 13 de diciembre en la Monumental Plaza de Toros México.