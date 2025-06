Junior H explota contra el gobierno

“¿Creen que la música es el problema?, el problema son ustedes”. Así arremetió Junior H contra el gobierno de Morelos, luego de que cancelaran el concierto que tenía programado para este fin de semana.

A unos días de su presentación en Yautepec, el cantante recibió una notificación de las autoridades estatales en las que se le anunciaba la suspensión del evento por, presuntamente, estar relacionado con los narcocorrridos.

La noticia fue difundida por el propio artista a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que lamentan la situación y exponen que, pese a varios intentos, no pudieron hacer nada. “Se explicó a las autoridades que el artista no incluye narcocorridos en su repertorio; sin embargo, determinaron impedir su presentación. Si el gobierno determina que esta medida contribuye a resolver sus problemas de inseguridad, no nos queda más que acatar su disposición”, se lee en el texto.

Minutos después, en un segundo mensaje, el intérprete de “Rockstar” acusó directamente al gobierno de censurar a los artistas. “Hay muchísimos más temas importantes y tristes que están pasando en el mundo, en Estados Unidos, en México y ustedes desvían un tema solo porque cantamos lo que pasa en las calles”, expresó. Además, afirmó que el problema es la corrupción que existe en el ambiente político. “Mejor arreglen las calles y dejen de ver por ustedes mismos. ¿Creen que la música es el problema?, ¡ustedes lo son, maldita gente sin corazón!”, añadió.

No es la primera vez que Junior H se pronuncia contra este tipo de medidas. En abril, durante una entrevista con la periodista Tere Aguilar, criticó las restricciones que algunos gobiernos locales han impuesto a los corridos bélicos, por considerar que promueven el crimen organizado. “Es muy triste que llevamos décadas con esta música y apenas están comenzando a hacer esto. Para mí es ridículo y muy triste, porque es música”, dijo en ese entonces.