Junior H lamenta burlas hacia su salud

El cantante mexicano Junior H puso fin a las especulaciones sobre su salud que han circulado en las últimas horas. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el intérprete señaló que se encuentra bien y se refirió a un cambio físico que atribuyó a “decisiones que tomé por mi bienestar”. “Gracias a todos los que se han preocupado de corazón, gracias por sus mensajes y cariño”, escribió.

¿Qué se dijo en las redes?

Antonio Herrera Pérez, nombre real del cantante, fue relacionado en redes sociales con rumores sobre un posible diagnóstico de VIH. Aunque Junior H no dio detalles específicos sobre alguna condición médica, sí cuestionó que se hagan burlas sobre un tema personal. “Qué curioso cómo las redes sociales cada día están más podridas y pueden convertir algo tan personal como la salud de alguien en motivo de especulación y entretenimiento”, expresó.

Junior H agregó que le resulta triste que se normalice hablar de forma burlesca sobre situaciones que para otras familias y personas representan una verdadera batalla.